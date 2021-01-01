Популярная украинская певица Настя Каменских поздравила своих фолловеров с Новым годом и запостила милое фото возле елки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Каменских в соцсети.
Так, в аккаунте Насти появилась фотография, на которой она позирует у новогодней елки, держа себя руами за лицо и улыбаясь на камеру. У Каменских на фото традиционно яркий макияж, а волосы - очень пышные и вьющиеся.
Одета Каменских стильно и довольно просто - в трикотажный костюм черного цвета. "Изюминки" одежде добавляет то, что кофточка позволяет оголить плечи.
"С Новым годом, мир", - написала она под фото.
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В комментариях Настю поздравили с Новым годом и выразили восхищение ее красотой.
"Какая красавица", "И тебя с Новым годом, Настя!", "Очень красивое, милое фото. Столько нежности!", "Красотка", "Моя любимая певица", "С новым годом", "Какая красивая", - пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь Настя Каменских и Потап были вместе с Юрием Горбуновым, Катей Осадчей и другими звездами украинского шоуб-бизнеса. Горбунов приехал в гости к Каменских и Потапу в костюме Деда Мороза.
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