Популярную украинскую певицу Настю Каменских заподозрили в беременности

Как передает Politeka.net, такие догадки в Сети стали озвучивать, увидев NK в свободном платье из легкой ткани.

Кадры с празднования Нового года показал телеведущий и актер Юрий Горбунов. В Кадр также попал Потам, муж Каменских, и ее мама.

Также за кадром слышен голос супруги Горбунова – Кати Осадчей.

«В отсутствие работы на Новый год Юрий Николаевич ходит по валютных хатах», - шутя говорит она.

Горбунов нарядился в костюм деда Мороза.

Каменских же надела в тонкое платье на бретельках модного в этом году глубокого сине-зеленого цвета. Струящаяся ткань подчеркнула формы артистки, в том числе и животик, заставив фанатов снова говорить о беременности певицы.

"Каменских, что беременна?", "С Новым Годом Вас всех!", "Бомба", "Ребята,вы просто супер", "Молодцы ребята Вы самые лучшие", "Эх, нам бы такого Деда Мороза!!" - пишут в комментариях.

Отметим, ранее сама Каменских признавалась, что уже готова стать мамой. Будучи ведущей шоу «Рассмеши комика. Дети», она рассказывала, что чувствует себя комфортно рядом с детьми, ведь они заряжают позитивной энергией.

«В перерывах дети ждут фотографию, смотрят своими глазками, обнимают, дергают за волосы – и мне это все очень приятно. Может, я уже в том возрасте, когда очень надо детей и хочется, поэтому я так к этому всему отношусь», — говорила Каменских.

Напомним, что кокетливая Каменских обескуражила новогодним образом в крошечном платье: "А животик то видно".

Как сообщала Politeka, Каменских эффектно сбросила пижаму, впечатлив фигурой в атласной комбинации: "Красивенная женщина".

Также Politeka писала, что горячая Каменских неожиданно сменила образ и удивила всех скромностью: "Очень красиво и мило...".