Популярная украинская певица Тина Кароль показала неожиданные кадры с Олегом Винником и другими звездами

В ближайшее время украинцев ждет премьера нового сезона популярного шоу «Голос країни». В нем в кресле тренеров окажутся Тина Кароль, Дмитрий Монатик, Надя Дорофеева и Олег Винник. В преддверии старта шоу Кароль решила подогреть интерес к нему, опубликовав его тизер в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

В тизере появляется каждый член жюри шоу по отдельности, однако самым эффективным явно было появление Олега Винника. Дело в том, что на видео певец появляется в душе совсем без одежды. При этом он стоит к зрителям спиной. Впрочем, такие кадры не могли не порадовать поклонниц артиста, которых в сети называют «волчицами».

Украинцы тут же принялись комментировать пост Кароль.

«Дана Балана будет не хватать», «Вы-шикарная! Только будем очень скучать за Вашей коалицией с Даном», «Очень жду, уверена, что будет интересно», «без Дана уже не то», «Ждём с нетерпением! Тина с годами все лучше и лучше», «Ну королева», «Тина где твой Дан? Вашей бомбической коалиции будет не хватать», «Ору чё за бред Олег и Тина. Не успел Дан уйти, Тине уже Олега приписывают», - пишут люди.

Напомним, знойная Тина Кароль на "Голосі країни" сразила наповал размером бюста, кадры провокации: "Синдром Дана Балана".

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