Популярная певица Тина Кароль появилась в компании известной телеведущей Кати Осадчей

Украинская певица и телеведущая выглядели счастливыми, позируя на снежной улице, сообщает Politeka.net. Соответствующий снимок был обнародован в фан0страничке артистки.

Стоит отметить, что пользователи сети вспомнили кадр, сделанный четыре года назад в рамках передачи "Світське життя". Тогда Осадчая приехала в загородный дом артистки и поздравила Тину с днем рождения.

Известно, что звезда празднует свой день 25 января.

На фото Кароль надела пальто и длинное платье в горошек. На голове у нее была корона. Казалось, артистка была без макияжа.

"Накидайте много лайков этим красоткам ❤️", - написали авторы поста.

За час пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

"Какие Вы яркие, девочки! Пусть Вам сопутствует удача и преследует успех! Женского теплого, уютного, иногда домашнего - счастья!", "А где вы взяли снег?", "Тиночка, Катюша! С новым годом, с Новым счастьем! Всех Вам благ! Пусть этот год будет для Вас, родных и друзей самым удачным, плодотворным и лучшим!🌲🌹💋", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что в сети стали обсуждать возможный роман Тины Кароль с актером Александром Поповым. Видео, сделанное за кулисами финала "Танців з зірками",было опубликовано в Инстаграм.

Тина мило поправляла костюм напарника, поцеловав его в щечку, а также были и легкие объятия во время фотосессии

"Тиша в финале🤧💔💔💔#тиша #тинакароль#александрпопов", - подписаны кадры.

Пользователи сети сразу стали обсуждать отношения артистов в романтическом ключе.

Напомним, Кароль поразила откровением о беременности, Осадчая выведала всю правду.

А еще Politeka писала, что Тина Кароль на каблуках растянулась в обалденном шпагате, Осадчая была права.