Известная певица Тина Кароль решила порадовать фанатов образом в платке

На фото Тина позирует в жилетке и юбке. Образ красотка дополнила платком, под которым спрятала волосы. Кароль на втором фото уже использовала атрибут, чтобы закрыть свое лицо и оставила только глаза. На третьем снимке девушка уже снова спрятала волосы. Кадры получились интересными и даже забавными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, но так и хочется добавить: "Идеальная, роковая дива".

Сообщалось, что певицу Тину Кароль с трудом можно узнать на новых фото - от гламура не осталось и следа.

Так, Кароль очутилась высоко в горах, в деревне, окруженной лесом. Артистка устроила незабываемый новогодний отдых, позволив себе расслабиться и хоть на некоторое время забыть о роскоши и лоске.

Певица появилась на кадрах без макияжа и прически, в "бабушкином" платке, объемной клетчатой куртке и широких спортивных штанах со светлыми полосами по бокам.

Сообщалось, что Тина Кароль в красном платье с глубоким декольте устроила зажигательное выступление перед Даном Баланом.

Так, на кадрах можно увидеть, как звезда вдохновенно исполняет свой хит «Пупсик» с подтанцовкой в праздничных костюмах. Сама Кароль при этом одета в роскошное красное платье. Обтягивающий наряд с глубоким декольте и высоким разрезом на юбке идеально подчеркивает фигуру певицы.

Напомним, довольная Кароль блеснула «блаженством» в смелом декольте

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