Популярная украинская певица Тина Кароль рассказала, каким лично для нее стал 2020 год и чему он ее научил
Звезда в интервью КП в Украине призналась, что несмотря на все трудности считает, что в 2020 году «все было замечательно».
«Любая стрессовая ситуация должна работать вопреки, не нужно унывать. Поунывали, поунывали и - вперед!», - с оптимизмом призвала певица.
Она рассказала, что из-за всех потрясений прошлого года ей пришлось реструктуризировать свою компанию и заняться другими делами. Так, по словам певицы, теперь они активно помогают новому бизнесу, который из-за карантина переживает не лучшие времена.
«Мы создали целую линейку товаров, которые реально вызывают классный отклик у покупателей. Также написала новый альбом. Для меня этот год - год развенчивания иллюзий. И это здорово. В 2021-й верю меньше, чем в 2020-й, поэтому я закалилась», - подчеркнула звезда.
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В то же время она добавила, что не считает, что в 2021 будет легче. По мнению Кароль, все должны готовиться к тому, что в новом году будет еще больше трудностей.
«Будет еще сложнее. Всем надо настроиться», - предостерегла певица.
Также она откровенно призналась, что своим главным достижением за 15 лет с момента дебюта считает своего сына Вениамина.
«Мое самое важное событие, самое судьбоносное - это мой сын. И это лучшая песня, лучший стих, лучшая награда», - заявила Кароль.
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