Популярная украинская певица Тина Кароль впечатлила поклонников «блаженство», которое показала в декольте

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на фан-странице знаменитости в Instagram.

«А куда я пришла?» - игриво говорит Кароль на ролике.

Уточним, что на них знаменитость предстает перед поклонниками в облегающем платье с элегантным декольте. А благодаря ракурсу, Кароль также поспешила похвастаться упругим «блаженством».

«Вот бы в финалочке камера повернулась на одного молдавского принца и прозвучало: Ой, привет», «вот бы сейчас к вам! Тиночка, вы прекрасны», «Тина начала, Тина и продолжила челлендж. Я ее обожаю», «лучик солнца», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Тина Кароль похвасталась безупречной фигурой, представ перед фанатами в одной майке

«Спектакль «Юбилейный альбом» слушай на…» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кароль предстает перед камерой в одной майке, оголив «сладкие» места. При этом, но фоне играет новый трек знаменитости.

Напомним, что Тина Кароль получила по заслугам, неожиданное обращение певицы: "Больше ничего не умею...".

Как сообщала Politeka, Кароль отбросила стыд ради безумных экспериментов с имиджем: "От пикси-стрижки до прозрачных платьев".

Также Politeka писала, что чувственная Кароль в одной маечке показала свою силу страсти: "Без любви тоска".