У співачки і екс-учасниці групи "Время и стекло" Наді Дорофєєвої немає секретів від своїх шанувальників

Одкровеннями зірка вразила фанатів у своєму особистому Instagram.

Як відомо, Надя Дорофєєва зі своїм чоловіком-музикантом Володимиром Дантесом і в компанії друзів відпочиває на Балі.

Так, екс-учасниця групи "Время и стекло" вирішила зізнатися, що вона зазвичай ховає під великим шаром ефектного макіяжу.

В Instagram Stories Надя Дорофєєва засвітилася в білій сорочці, під якою, мабуть, немає нижньої білизни, і в чорній бейсболці. Також співачка показала велику кількість веснянок на своєму обличчі.

"Веснянки", - лаконічно підписала співачка коротке відео у своєму мікроблозі.

На наступному кадрі Надя Дорофєєва хвалилася своїми худими ніжками на тлі басейну з блакитною водою.

Українська співачка була в коротких шортиках і кросівках, а новий Stories вона опублікувала без будь-якого підпису.

До цього ми розповідали, що екс-солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва в новому образі сколихнула мережу

Так, Надя похвалилася отриманою нагородою від глянцевого журналу ELLE. Красуня з'явилася на врученні в чорному брючному костюмі і стильних черевиках на товстій підошві. Верх вбрання доповнила пікантна "родзинка" у вигляді розпусної "сіточки" на весь живіт.

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