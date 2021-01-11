У співачки і екс-учасниці групи "Время и стекло" Наді Дорофєєвої немає секретів від своїх шанувальників
Одкровеннями зірка вразила фанатів у своєму особистому Instagram.
Як відомо, Надя Дорофєєва зі своїм чоловіком-музикантом Володимиром Дантесом і в компанії друзів відпочиває на Балі.
Так, екс-учасниця групи "Время и стекло" вирішила зізнатися, що вона зазвичай ховає під великим шаром ефектного макіяжу.
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В Instagram Stories Надя Дорофєєва засвітилася в білій сорочці, під якою, мабуть, немає нижньої білизни, і в чорній бейсболці. Також співачка показала велику кількість веснянок на своєму обличчі.
"Веснянки", - лаконічно підписала співачка коротке відео у своєму мікроблозі.
На наступному кадрі Надя Дорофєєва хвалилася своїми худими ніжками на тлі басейну з блакитною водою.
Українська співачка була в коротких шортиках і кросівках, а новий Stories вона опублікувала без будь-якого підпису.
До цього ми розповідали, що екс-солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва в новому образі сколихнула мережу
Так, Надя похвалилася отриманою нагородою від глянцевого журналу ELLE. Красуня з'явилася на врученні в чорному брючному костюмі і стильних черевиках на товстій підошві. Верх вбрання доповнила пікантна "родзинка" у вигляді розпусної "сіточки" на весь живіт.
Нагадаємо, як розгублену Дорофєєву в розпусному міні публічно "заарештували" і поставили в незручну позу
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