У певицы и экс-участницы группы "Время и стекло" Нади Дорофеевой нет секретов от своих поклонников

Откровениями звезда поразила фанатов в своем личном Instagram.

Как известно, Надя Дорофеева со своим мужем-музыкантом Владимиром Дантесом и в компании друзей отдыхает на Бали.

Так, экс-участница группы "Время и стекло" решила признаться, что она обычно прячет под большим слоем эффектного макияжа.

В Instagram Stories Надя Дорофеева засветилась в белой рубашке, под которой, видимо, нет нижнего белья, и в черной бейсболке. Также певица показала большое количество веснушек на своем лице.

"Веснушкииии", - лаконично подписала певица короткое видео в своем микроблоге.

На следующем кадре Надя Дорофеева хвасталась своими худыми ножками на фоне бассейна с голубой водой.

Украинская певица была в коротких шортиках и кроссовках, а новый Stories она опубликовала без какой-либо подписи.

До этого мы рассказывали, что экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева в новом образе всколыхнула Сеть

Так, Надя похвасталась полученной наградой от глянцевого журнала ELLE. Красотка появилась на вручении в черном брючном костюме и стильных ботинках на толстой подошве. Верх наряда дополнила пикантная "изюминка" в виде развратной "сеточки" на весь живот.

Напомним, как растерянную Дорофееву в развратном мини публично "арестовали" и поставили в неудобную позу

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