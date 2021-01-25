Пользователи бурно обсуждают первый эфир 11 сезона "Голоса країни"

Как передает Politeka.net, 24 января на телеканале "1+1" стартовало шоу "Голос країни 11", соответствующее видео появилось на YouTube.

Горячие обсуждения ведутся под роликом с выступлением 32-летней певицы Алены Левашовой из Харькова. Девушка вот уже пять лет является солисткой коллектива PRIME ORCHESTRA и занимается своим авторским проектом Garna.

Обладая нестандартной внешностью, Алене надоело слышать фразы наподобие: "У нее голос, как у солистки, а внешность только для бек-вокала", поэтому она решила показать себя на "Голосі країни".

Левашова исполнила "Earth Song" певца Мichael Jackson и на последних секундах заставила всех четверых судей развернуться.

Особой похвалы девушка дождалась от нового тренера шоу Олега Винника и от "старенького" Дмитрия Монатика. Кумир "волчиц" сказал, что Алена способна своим "голосом переворачивать все, что угодно". А Монатик сообщил, что с удовольствием поработал бы с ней: "У вас очень красивая улыбка, вы очень красивая, вы интересна. Это шоу именно для вас".

В результате Левашова пошла в команду DOROFEEVA.

Однако все же, первый выпуск не прошел без скандала. Согласно новому формату, на YouTube-канале проекта перестали показывать выступления полностью, а также "обрезают" комментарии судей. По мнению зрителей, это сделано для того, чтобы заставить поклонников шоу смотреть эфиры в полном формате непосредственно на ТБ. Возмущенные таким положением дел пользователи выразили свое негодование в комментариях.

"Кто за то, чтобы вернули старый формат выпусков? Комментарии судей, куда без этого??? Так действительно интересней было смотреть"

"200% канал не понимает, что аудитории не будет, и просмотра!"

"Лучше не дизлайк, а отписка! Пусть увидят, что раз зрители им не нужны, то и они нам тоже..!"

"Отписывайтесь от канала пока не вернут старый формат. Дизлайк видео. Дизлайк каналу. Артист ни в чем не виноват!!!"

"ребята, извините, не вам дизлайки, а автором канала! ребята ставим дизы чтобы нас услышали, это позор"

"Раз такое неуважение зрителям из других стран, так отменяйте и голосование... Как можем голосовать за участника, не зная ничего о нем, и в чей команде он.... Это облом, а не сезон..."

Напомним, дерзкая Дорофеева в смелом топе взбудоражила кадром за кулисами "Голосу країни": "Уже не терпится..."

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