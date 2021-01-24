Известная украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками радостной новостью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Дорофеевой в соцсети.

Так, певица запостила в своем аккаунте новое фото и поделилась новостью о том, что уже собрала свою команду на проекте "Голос страны", где она участвует в качестве тренера.

"Уже не терпится познакомить вас с моей командой! Я искала трендовые голоса современности и яркие души - и в мы настоящая дрим тим. Сегодня в 21.00 не пропустите премьеру", - написала она.

Эту новость певица дополнила ярким фото, на котором она показывает жестами "рок" и позирует в экстравагантном наряде, оголив живот.

В комментариях поклонники Дорофеевой засыпали ее комплиментами и признались, что очень ждут на премьеру.

Под новым постом оставил комментарий и другой тренер - Монатик.

"В ожидании фото с Димой", - написал он, вероятно, имея в виду самого себя.

Другие пользователи соцсети также сказали, что с нетерпением ждут выпуск.

"Крутая", "Жги", "Дорофеева, мы за тебя", "Самый крутой тренер", "У самого крутого тренера самая крутая команда", "Какая ты классная", "Невероятная красота", - пишут в комментариях.

Напомним, Дорофеева в "сеточке" вызывающе расставила ноги, обратившись к публике.

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