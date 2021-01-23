Звездный тренер Дмитрий Монатик рассказал о вокалистах, которых набрал в свою команду на "слепых прослушиваниях" шоу "Голос країни"

Как сообщает Politeka.net, 24 января на телеканале "1+1" покажут первый выпуск 11 сезона, который назвали "Перезагрузка". Дмитрий Монатик остался в тренерском кресле и в перерывах между съемками поделился, что ждет зрителей (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца).

По словам исполнителя, он уже практически набрал свою команду, которая обещает быть не слабее, чем в прошлом сезоне. При этом тренер надеется, что новые участники смогут освежить шоу и удивить украинцев.

"Это всё участники диктуют, будет кардинальная перезагрузка или нет. Мой подход не изменился, я с пылающими глазами и душой принимаю к себе в команду. Очень хочется создавать какие-то вдохновенные, класные эксперименты", - заявил Дима Монатик. - "Я уже почти собрал команду на этот день, уже 15 человек, осталось еще одно место, но я понимаю, что в целом команда очень сильная. Я все переживал, будет ли команда сильнее, чем в прошлом сезоне, потому что была очень сильная... Я понимаю, что это очень серьезные личности и таланты, хочется с ними поработать. Надеюсь, перезагрузка состоится".

В комментариях пользователи поддержали тренера и уже предвкушают интересные выпуски с мощными вокалистами:

"Команда почти собрана.... Уххх... Я верю в его талант, как никогда!!!"; "Дима самый лучший", "Ждем".

Напомним, Монатик посмеялся над заросшим Олегом Винником, "волчицы" поддержали: "Ни в коем случае..."

Как сообщала Politeka, довольный Монатик впал в детство на Мальдивах, впечатлив неожиданным талантом: "Папе 12+".

Также Politeka писала, что Монатик прямо на пляже показал свое главное сокровище, эмоциональное фото: «Это невероятно!»