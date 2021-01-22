На сцене в таком виде его еще не видели

Популярный украинский певец Олег Винник удивил новым имиджем с густой щетиной

Как пишет Politeka.net, музыкальный продюсер и автор песен Софии Ротару Руслан Квинта на своей странице в соцсети "Инстаграм" опубликовал совместное фото с артистом в студии звукозаписи. Автор в синей толстовке, шарфе и красной шапке сделал селфи рядом с Олегом Винником, который нарядился в черную кофту с капюшоном и бейсболку собственного бренда. Примечательно, что лица обоих мужчин прилично заросли.

"Нам бриЦЦа или не бриЦЦа?", - поинтересовался Роман Квинта в описании и рассмешил Дмитрия Монатика, который отреагировал на пост в комментариях.

Поклонники музыкантов не остались в стороне и засыпали их различными отзывами, при этом мнения комментаторов разделились:

"Обязательно надо бриться"; "Ни в коем случае", "Передозировка волками 🤣🔥"; "Мы уже согласны на любого любого Анатолича 😁 - и бритого, и не бритого 😁. Скорее бы уже концерты возобновились ... очень соскучились"; "Вы всегда хороши что так что так"; "Красивые, можно и не бриться"; "Можно походить не бритым, а потом все-таки побриться! Легкая щетина хорошо!"; "Это только на мой вкус и без обид. Я бы порекомендовала Олегу пидстриЦЦя 😂 и моя мама его обожает любим!"; "Олег Анатольевич как всегда красиво, стильно выглядит, Вы тоже хорош! Нет".

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