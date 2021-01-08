Украинский певец Олег Винник взбудоражил страстными объятиями с коллегой Таисией Сватко, которую называют его "тайной женой"

Таисия Сватко долгое время была бэк-вокалисткой в команде Олега Винника, а с недавних пор активно развивает сольную карьеру под псевдонимом Таюне. На одной из фан-страниц в соцсети "Инстаграм" появились совместные фото звезд, сделанные во время выступления на сцене, передает Politeka.net.

На архивных снимках Олег Винник и Таюне спели вместе в темных образах: певец нарядился в кожанную куртку-косуху, а его бэк-вокалистка выбрала теплое черный одеяние на металлических застежках. Исполнители нежно прижались друг к другу на сцене, не скрывая своих чувств. На других кадрах Олег и Таисия станцевали во время песни, представ в более классических образах.

Пользователи социальной сети нашли повод для зависти Таюне:

"Красавцы"; "Таисия, какая же вы счастливая женщина. Я вам завидую"; "Как же я вам завидую, по моему мнению нет большего счастья, чем чувствовать, как во время танца тебя обнимает Олег Винник".

Ранее Таисия поделилась, что спела на новогоднем "огоньке" телеканала "Украина". Красотка вышла на сцену в бежевом латексном плаще с поясом и широким воротником, под который надела черный топ и кулончик на тонкой цепочке, который сделал акцент на зоне декольте. Образ дополнила стильная прическа-хвост.

Напомним, жена Олега Винника показала себя после тяжелой болезни, что с Таюне сейчас: "меня спасали..."

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