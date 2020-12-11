Певец Олег Винник столкнулся с неожиданными трудностями
Как передает Politeka.net, 47-летний артист поделился свежими кадрами в "сториз" в Инстаграм, на которых показал, как справляется с возникшим осложнением.
Так, непогода обрушилась на Киев, где сейчас находится звезда. Сильный гололед парализовал столицу. Как и тысячи жителей города, Винник вынужден быть очень осторожным на улицах, дабы не упасть на обледенелых тротуарах.
В кадре артист предстал в теплой одежде и с зонтиком на парковке. Олег виртуозно "прокатился" на ногах, как на коньках, заявив в конце: "У нас коллапс! А что у вас?"
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До этого мы сообщали, как сильно киевляне страдают из-за аномальной гололедицы.
Так, на знаменитом Андреевском спуске жители и гости столицы вовсе не могут пройти - люди скользят и падают. Пытаясь удержаться на ногах, хватаются за заборы, оконные подоконники и стены домов.
В этой же местности заблокировано и движение автотранспорта. Уже произошло несколько ДТП. К примеру, один из автомобилей, водитель которого хотел проехать вверх к Андреевской церкви, занесло, "швырнув" прямо в припаркованнуй машину.
Ранее мы писали, что в Сети бурно обсуждают видео, выложенное на YouTube-канале Винника, в котором засветилась его "тайная" супруга, бэк-вокалистка Таисия Сватко, известная как Таюне.
Пара душевно исполнила песню "Мати каже правду".
46-летняя Таисия появилась на сцене в блестящем черном платье с безумно красивым декольте. Она выступила в роли "матери" Винника.
В какой-то момент артистка пропела, закрыв глаза и театрально вскинув руки: «Я не буду седой...».
"Песня за душу берёт! Очень красиво! Олег только вы можете петь с душой и всем теплом своего сердца!", - отреагировал один из фанатов.
Напомним, жена Олега Винника показала себя после тяжелой болезни, что с Таюне сейчас: "Меня спасали..."
Как сообщала Politeka, Булитко и другие звезды "Дизель шоу" сцепились из-за Олега Винника прямо на сцене: "Ого, как постарались"
Также Politeka писала, что Винник растопил сердце неукротимой Фреймут, парочку подловили в гримерке «Танців з зірками»