Певец Олег Винник столкнулся с неожиданными трудностями

Как передает Politeka.net, 47-летний артист поделился свежими кадрами в "сториз" в Инстаграм, на которых показал, как справляется с возникшим осложнением.

Так, непогода обрушилась на Киев, где сейчас находится звезда. Сильный гололед парализовал столицу. Как и тысячи жителей города, Винник вынужден быть очень осторожным на улицах, дабы не упасть на обледенелых тротуарах.

В кадре артист предстал в теплой одежде и с зонтиком на парковке. Олег виртуозно "прокатился" на ногах, как на коньках, заявив в конце: "У нас коллапс! А что у вас?"

До этого мы сообщали, как сильно киевляне страдают из-за аномальной гололедицы.

Так, на знаменитом Андреевском спуске жители и гости столицы вовсе не могут пройти - люди скользят и падают. Пытаясь удержаться на ногах, хватаются за заборы, оконные подоконники и стены домов.

В этой же местности заблокировано и движение автотранспорта. Уже произошло несколько ДТП. К примеру, один из автомобилей, водитель которого хотел проехать вверх к Андреевской церкви, занесло, "швырнув" прямо в припаркованнуй машину.

Ранее мы писали, что в Сети бурно обсуждают видео, выложенное на YouTube-канале Винника, в котором засветилась его "тайная" супруга, бэк-вокалистка Таисия Сватко, известная как Таюне.

Пара душевно исполнила песню "Мати каже правду".

46-летняя Таисия появилась на сцене в блестящем черном платье с безумно красивым декольте. Она выступила в роли "матери" Винника.

В какой-то момент артистка пропела, закрыв глаза и театрально вскинув руки: «Я не буду седой...».

"Песня за душу берёт! Очень красиво! Олег только вы можете петь с душой и всем теплом своего сердца!", - отреагировал один из фанатов.

Напомним, жена Олега Винника показала себя после тяжелой болезни, что с Таюне сейчас: "Меня спасали..."

Как сообщала Politeka, Булитко и другие звезды "Дизель шоу" сцепились из-за Олега Винника прямо на сцене: "Ого, как постарались"

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