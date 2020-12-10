Олег Винник с женой Таисией Сватко, известной как Таюне, затронули публику за живое

Как передает Politeka.net, на YouTube-канале артиста опубликовали архивное видео с его выступлением во время одного из концертов 2019 года. На кадрах Винник исполнил песню "Мати каже правду" - ему подпевала жена, бэк-вокалистка Таюне, которая в данном случае выступила в роли "матери" певца (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

46-летняя Таисия появилась на сцене в блестящем черном платье с безумно красивым декольте. Блондинка подчеркнула красоту идеальной укладкой и вечерним макияжем с золотистыми тенями и малиновой помадой.

В какой-то момент Таюне пропела, закрыв глаза и театрально вскинув руки: «Я не буду седой...».

И слова, и музыка, и душевное исполнение не оставили публику равнодушной. Пользователи кинулись комментировать увиденное и благодарить артистов за столь чувственное выступление:

"Благодарю Вас за такую трогательную песню, какие красивые и правдивые слова, проникают прямо в сердце! ❤"

"Мати каже правду, превосходная песня. Олега. Знаю как он очень любил её и ценил. Мама очень хотела чтобы Олег пел. Она смотрит на сына с небес и гордится им. Олежек, большое спасибо тебе за такую трогательную песню в которую ты вложил свою душу и любовь"

"Песня за душу берёт! Очень красиво! Олег только вы можете петь с душой и всем теплом своего сердца! Спасибо вам большое за вашу любовь к людям и доброту!"

"Олег, красиво до слёз!"

"Очень красивая песня!"

Ранее мы сообщали, в Сети появились фото 16-летнего сына Винника и Сватко. Юлиан живет и учится в Германии.

Судя по снимкам, парень профессионально занимается плаванием, и даже участвует в чемпионатах Северной Германии.

Напомним, жена Олега Винника показала себя после тяжелой болезни, что с Таюне сейчас: "Меня спасали..."

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