Олег Винник с женой Таисией Сватко, известной как Таюне, затронули публику за живое
Как передает Politeka.net, на YouTube-канале артиста опубликовали архивное видео с его выступлением во время одного из концертов 2019 года. На кадрах Винник исполнил песню "Мати каже правду" - ему подпевала жена, бэк-вокалистка Таюне, которая в данном случае выступила в роли "матери" певца (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
46-летняя Таисия появилась на сцене в блестящем черном платье с безумно красивым декольте. Блондинка подчеркнула красоту идеальной укладкой и вечерним макияжем с золотистыми тенями и малиновой помадой.
В какой-то момент Таюне пропела, закрыв глаза и театрально вскинув руки: «Я не буду седой...».
И слова, и музыка, и душевное исполнение не оставили публику равнодушной. Пользователи кинулись комментировать увиденное и благодарить артистов за столь чувственное выступление:
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"Благодарю Вас за такую трогательную песню, какие красивые и правдивые слова, проникают прямо в сердце! ❤"
"Мати каже правду, превосходная песня. Олега. Знаю как он очень любил её и ценил. Мама очень хотела чтобы Олег пел. Она смотрит на сына с небес и гордится им. Олежек, большое спасибо тебе за такую трогательную песню в которую ты вложил свою душу и любовь"
"Песня за душу берёт! Очень красиво! Олег только вы можете петь с душой и всем теплом своего сердца! Спасибо вам большое за вашу любовь к людям и доброту!"
"Олег, красиво до слёз!"
"Очень красивая песня!"
Ранее мы сообщали, в Сети появились фото 16-летнего сына Винника и Сватко. Юлиан живет и учится в Германии.
Судя по снимкам, парень профессионально занимается плаванием, и даже участвует в чемпионатах Северной Германии.
Напомним, жена Олега Винника показала себя после тяжелой болезни, что с Таюне сейчас: "Меня спасали..."
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