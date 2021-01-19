Популярный певец Олег Винник, видимо, решил не нарушать украинские традиции на Крещение

Свежие кадры появились в личном микроблоге звезды в Instagram.

Судя по фото в Instagram Stories, Олег Винник после возвращения в Украину решил окунуться в ледяную воду.

Накануне Крещения известный певец выставил фотографию, на которой виднелся рюкзак исполнителя и белая спортивная шапка на фоне снега.

Возможно, таким образом Олег Винник намекнул, что не отказывался от традиции окунуться на Крещение в ледяную воду.

В Facebook по этому поводу решили подшутить над украинским исполнителем. Так, журналиста Светлана Крюкова выставила коллаж, где культовый музыкант Игги Поп после прыжка в лунку превращается в молодого Олега Винника.

"У помолодевшего Игги аж цвет бровей сменился", "Дженнифер Энистон аж помолодела", "Лучшая прорубь сегодня!", "Миллионеры, знаменитости, а труселя как у моего деда", "Нечистая сила", - написали украинцы в комментариях под публикацией.

Стоит также отметить, что ранее скромный Олег Винник не был замечен в подобном, а в этот раз рискнул появиться на публике в трусах.

Ранее мы рассказывали, что в программе "Зірковий шлях" Винник пожаловался на проблемы со здоровьем из-за напряженного графика - тогда еще певец согласился с тем, что пора бы отдохнуть.

По словам Олега, в последнее время его мучает бессоница, и он может не спать более 24 часов, что негативно отражается на организме певца.

Напомним, жена Олега Винника показала себя после тяжелой болезни, что с Таюне сейчас: "меня спасали..."

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