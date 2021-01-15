Семья популярного украинского певца Дмитрия Монатика показала свой командный дух на экзотическом пляже

Новое яркое фото появилось на странице артиста в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На снимке Монатик запечатлен со своей женой Ириной и сыновьями. Не так давно артист отправился на Мальдивы, чтобы провести там время со своей семьей. На фото можно увидеть, как семейство наслаждается временем на роскошном курорте.

Так, все четверо позируют на снимке в плавках от купальников и одинаковых свободных футболках с надписью «Монатик» и определенным числом. Певец и его семья приняли веселые позы, демонстрируя свою радость.

«Все ритмоловы в сборе!!!», - подписал кадр певец.

Его поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Самые любимые!», «Афигенная команда», «Мини монатики такие милашки», «Как красиво», «Очень крутое фото», «Красивые до невозможности», «Это невероятно! идеальное олицетворение любви», «семья самое ценное», «Милое семейное фото», «Вы молодцы! Отдыхайте и набирайтесь сил ! А можно узнать какой это пляж?», «Счастливые детишки», «Фото-рай», «Крутые майки, по дням Рождения) Отличная задумка», - пишут восторженные фанаты под снимком артиста.

Напомним, довольный Монатик впал в детство на Мальдивах, впечатлив неожиданным талантом: "Папе 12+".

Как сообщала Politeka, фигуристая жена Монатика в купальнике с вырезом показала все свое великолепие: "Бегущая по волнам...".

Также Politeka писала, что жена Монатика в броском купальнике получила райское наслаждение прямо в воде: «Жизнь прекрасна!».