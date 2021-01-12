Жена украинского музыканта Дмитрия Монатика впечатлила поклонников ярким фото с Мальдив

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором показала, как наслаждается жизнью на райском острове. Ирина была одета в зеленый купальник, который подчеркнул ее прекрасную фигурку. Она застыла в воде посреди бассейна, устроив настоящий релакс.

Стоит отметить, что фотография получилась очень эффектной, поскольку дом, в котором остановилось семейство Монатиков, находится прямо на берегу океана. Зеленые пальмы, белоснежный песок и идеально чистое небо дополнило картину.

«Жизнь прекрасна! Питаюсь энергией Солнца, Воды и Земли», - подписала фото женщина.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Какая эстетика», «Вау», «И ты сама огонь!!! Вот и 4 стихия», «Ух ты», «А чего не купаетесь в море/океане? Холодно там?», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что на время локдауна многие артисты отправились отдыхать в теплые края. Например, Ольга Полякова и Ольга Фреймут, как и семья Монатиков, отдыхает на Мальдивах. На море отправились также Надя Дорофеева с Дантесом и Настя Каменских с Потапом.

Напомним, что жена Монатика в легком платьице превратилась в страстную красотку посреди джунглей: «Глаз не отвести!».

Как сообщала Politeka, счастливый Монатик в одних трусах показал райское наслаждение посреди джунглей: "Сеньор Робинзон и его...".

Также Politeka писала, что фигуристая жена Монатика без одежды прикрыла пышные формы одним лишь цветком: "Показалось...".