Популярний український співак Дмитро Монатік показав вражаючі види тропічної природи, які підкорили його сім'ю на відпочинку

Як відомо, артист починає рік з відпочинку на Мальдівах, куди він відправився зі своєю дружиною Іриною і синами. Співак поділився новими атмосферними кадрами з курорту в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, на нових гіфках Монатік показав, яка екзотична краса оточує його сімейство на відпочинку. На першому короткому відео сам співак позує на тлі пальм, пляжу і невеликої альтанки з колоритним дахом.

На другому відео можна побачити, як артист купається в басейні посеред джунглів зі своєю дружиною і синами. Монатік з явним задоволенням плаває у воді в своїх плавках.

На третьому відео знято момент, як співак з синами їде по джунглях на велосипедах, демонструючи справжню сімейну ідилію.

У підписі до цих кадрів співак зізнався: "Цей магічний острів нас викрав".

"Сеньйор Робінзон і його сім'я", - написала, у свою чергу, дружина артиста.

Шанувальники Монатікі прийшли в захват від його нової публікації.

"Ідеальне викрадення", "райський рай", "найкраща і добра сім'я в світі", "я б теж не проти відпочити на Мальдівах", "Слава богу, що все ще є щасливі люди під час локдауну!", "Краса невимовна! Приємного відпочинку!", "Все хвалитеся", "так, туди потрапляєш і пропадаєш назавжди", "найприємніше викрадення)", "цілковите щастя!",- пишуть люди.

Нагадаємо, фігуриста дружина Монатіка без одягу прикрила пишні форми однією лише квіткою.

Як повідомляла Politeka, Монатік на Мальдівах підкорив Лесю Нікітюк і дружину Влада Ями, є чим пишатися.

Також Politeka писала, що дружина Монатіка в легкому платтячку перетворилася на пристрасну красуню посеред джунглів.