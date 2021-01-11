Жена украинского певца Дмитрия Монатика знает, как удивлять своих поклонников
Откровенное фото Ирины Демичевой появилось в ее личном Instagram.
Как известно, семья популярного украинского исполнителя сейчас отдыхает на Мальдивах и старается использовать долгожданный отпуск на максимум.
Так, Ирина Демичева предстала перед своими поклонниками полностью обнаженной.
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Самые сокровенные места в кадре райским цветком прикрыл ее муж Дмитрий.
"Island Fashion Week, словно цветы. Сделано моим Дмитрием Монатиком", - подписала загоревшая Ирина откровенный снимок в своем личном микроблоге.
Поклонники мгновенно отреагировали на публикацию и завалили ее восторженными комментариями.
"Мы как цветы. Я и ты", "Где найти такого же", "Круто", "Это прекрасно", "Мне сначала показалось, что у вас белые носочки, Очень красивая фотография", "Вы очень красивая", "Мне с начала показалось, что это нога, а не рука", "Как красиво, когда люди счастливы", "Мне сначала показалось, что у вас белые носочки. Очень красивая фотография", "Ирочка! Ты божественная , как этот цветочек", - написали они в комментариях.
Ранее мы рассказывали, как скромница-жена популярного певца Дмитрия Монатика дерзнула показать себя в пикантных нарядах.
Девушка похвасталась бэкстейджем фотосессии. Самым соблазнительным, наверно, стал наряд из черного кружевного топа и такого же цвета юбки-миди.
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