Ирина Демичева, супруга певца Дмитрия Монатика, вызвала у публики зависть сочными кадрами

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала на отдыхе в тропическом раю.

Так, загорелая Ирина блеснула аппетитными формами в черном купальнике, расслабившись на пляже среди пальм. Девушка получила истинное наслаждение, а заодно и порадовала своих фанатов умопомрачительной картинкой, понежившись в плетеном гамаке. Судя по всему, ее бунгало выходит прямо на пляж (на фото видно деревяный порог и крыши других "хижин").

На одном из фото Ирина сладко потянулась, коснувшись обеими руками волос, и сверкнув выпирающим бюстом.

В подписи красотка поздравила фоловеров с Рождеством и пожелала каждому быть счастливым в своем дзене.

"В день светлого праздника Рождества искренне желаю всем благ, счастья и жизни мечты в окружении своих людей! Будьте здоровы, любимы и в своём собственном дзене в кругу самых близких людей🙏🏾♥️♥️ С благодарностью и любовью! С праздником всех♥️", - подписала снимки жена Дмитрия.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Амазонка😍🔥"

"🌴 так радостно смотреть на эти фото! Счастливого праздника!"

"Ирочка! Счастья семейного - другого не бывает! Вы такие позитивные с Димой, идеальная пара!💓"

"Светлого праздника, Монатики! ❤️"

"Красотааааа😍😍"

Ранее мы сообщали, скромница-жена Монатика дерзнула показать себя в пикантных нарядах. Девушка похвасталась бэкстейджем фотосессии. Самым соблазнительным, наверно, стал наряд из черного кружевного топа и такого же цвета юбки-миди.

Напомним, что счастливый Монатик после слухов о беременности жены поделился личным фото: «Новый ритм».

Как сообщала Politeka, жена Монатика переплюнула Монику Беллуччи, задрав платье в раскованной позе: "Да, понимаю Диму".