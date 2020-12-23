Ирина, супруга певца Дмитрия Монатика, раскрепостилась перед камерой, показав свою пышную красоту

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, показав бэкстейдж пикантной фотосессии.

Ирина покрутилась перед камерой в различных образах - один "вкуснее" другого. Самым соблазнительным, наверно, стал наряд из черного кружевного топа и такого же цвета юбки-миди. Улыбающаяся девушка с пышной прической, ярким макияжем, в небрежно зашнурованных ботинках раскованно сидела на стуле. Все внимание было приковано к ее аппетитному декольте - такую красоту нельзя скрывать.

"Я настолько привыкла к закулисью и к жизни за кадром, что когда случается столь непривычное для меня событие как фотосессия (нет, фотосессии случаются часто, в силу профессии, но вот, чтобы я была в кадре — это явление нечастое и это ОЧЕНЬ заметно по моему поведению😙😊🤣🤣) это уникальное событие для меня! Но я решила этим поделиться, так как на личном опыте проверила, что это особая форма терапии, работы над собой, принятия себя. В общем, искренне рекомендую📸 важно только, как и в любом деле, команду потрясающую подобрать! Людей хороших!", - поделилась сокровенным Ирина.

Представители шоу-бизнеса оценили смелость жены Монатика. Одним из тех, кто пал от ее чар, стал муж певицы Нади Дорофеевой - исполнитель Владимир Дантес.

"Отличная терапия!!! Всё 🔥🔥🔥", - не удержался и прокомментировал он.

"Клааааассс🤍🤍🤍"; "Великолепная и красивенная Ирочка !!!💙✨"; "Ты такааааааая шикарнейшая, что тебе надо чаще сниматься. Еще и печататься везде. 🤤"; "Какая же ты молодец! Наконец-то!!!!!!!💥", - откликнулись другие пользователи.

Напомним, что счастливый Монатик после слухов о беременности жены поделился личным фото: «Новый ритм».

Как сообщала Politeka, жена Монатика переплюнула Монику Беллуччи, задрав платье в раскованной позе: "Да, понимаю Диму".