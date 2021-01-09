"Это так прекрасно"

Жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика Ирина показала себя посреди джунглей в романтичном образе

Красотка, которая прямо сейчас отдыхает с мужем и сыновьями на Мальдивах, поделилась новым атмосферным фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новом фото Ирина решила сфотографироваться по дороге на ужин. Красотка позирует на песчаной дорожке, окруженная буйной растительностью. Пейзаж выглядит так, будто фото сделано прямо посреди джунглей.

Монатик позирует в легком красном платье с открытыми плечами. Такой наряд идеально подходит для пляжного отдыха. Женщина выглядит в нем легко и непринужденно.

«На ужин босиком - это так прекрасно», - подписала кадр Ирина.

Ее фото оценила даже певица Даша Астафьева, которая, по ее собственному признанию, сейчас мечтает о море.

Подписчики Ирины также не смогли пройти мимо фото.

«Хорошего вам вечера», «Красотка», «Мои любимые джунгли», «Красивая до невозможности», «Ирочка, так сияете. Глаз не отвести», «Счастья Вам и Вашей семье», «Приятного отдыха», «Какая вы красивая», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Монатик показал свое отношение к работе на отдыхе.

На кадрах, которые опубликовал певец он в одних плавках прыгает прямо в воду, а затем какое-то время продолжает снимать себя под водой, пытаясь издавать некие нечленораздельные звуки.

Напомним, Монатик в трусах насмешил Дорофееву и Брежневу, видео яркой выходки: «Ты такой классный».

Как сообщала Politeka, загорелая жена Монатика в купальнике похвасталась своим дзеном среди пальм.

Также Politeka писала, что неприятности настигли семью Монатика на отдыхе, жена певца взбудоражила откровением.