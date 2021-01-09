Популярный украинский певец Дмитрий Монатик поделился сочными кадрами веселого отдыха на Мальдивах

Как известно, 34-летний артист отправился насладиться теплом на Мальдивы со своей женой Ириной и сыновьями. Теперь певец активно делится кадрами с отдыха в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На новом видео Монатик показал свое отношение к работе на отдыхе. Так, на кадрах можно увидеть, как певец ныряет в бассейн, держа камеру перед собой.

Монатик в одних плавках прыгает прямо в воду, а затем какое-то время продолжает снимать себя под водой, пытаясь издавать некие нечленораздельные звуки. Для более яркой картинки артист добавил на видео стикеры с плывущими акулами.

«Я и мои мысли о работе на отдыхе...», - подписал кадры Монатик.

На его пост отреагировали Надя Дорофеева и Вера Брежнева, которых видео певца изрядно насмешило.

Его поклонники также не смогли пройти мимо таких кадров.

«Это мои мысли об отдыхе на работе», «А как же новые хиты?», «Шикарно!», «Ты такой классный», «Дима я по жизни на отдыхе», «Бесится с жиру», «тот момент, когда человек умеет пахать и потом отлично отдыхать», - пишут люди в комментариях.

Напомним, загорелая жена Монатика в купальнике похвасталась своим дзеном среди пальм: "Амазонка!".

Как сообщала Politeka, неприятности настигли семью Монатика на отдыхе, жена певца взбудоражила откровением: "Так распорядилась Вселенная".

Также Politeka писала, что на "Голосі країни" с Винником и Дорофеевой разразился первый скандал, выдвинут ультиматум.