В сети подняли скандал из-за нового состава судей на популярном шоу «Голос країни»

Как сообщает Politeka.net, в сети появился анонс шоу, в котором оригинально презентовали всех тренеров шоу. Певица Тина Кароль в теплой шубке открыла гараж, в котором стояло ее тренерское кресло. Как известно, Тина дольше всех является судьей шоу «Голос».

Украинский музыкант Дмитрий Монатик, который тоже не первый раз станет тренером шоу, вез тренерское кресло на внедорожнике. Надежда Дорофеева распилила двойное кресло Потапа и Насти Каменских, оставив один трон себе, а второй отправив в подарок Олегу Виннику. Последнего, на радость всем поклонницам, показали в душе совершенно без одежды.

Несмотря на яркий анонс в сети разразился скандал с требованием вернуть на шоу старых судей.

«Потапа и Дана убрали, чтобы посадить Винника. Понимаю. Возвращайте уж Пьеху тогда, и то лучше будет», «Не нравится то, что на Тину так мало времени уделили в анонсе, а на Винника, видимо, как новичка, очень много внимания», «Без Дана смотреть не вижу смысла. Верните Королеве ее Дракулу!», «Имейте совесть, верните Дана», «Без Дана и Потапа прям тоска, тоска нельзя без них, нельзя», «Все, теперь вместо Дана будут пририсовать отношения Олегу Виннику», - пишут пользователи сети.

Напомним, что соблазнительная Тина Кароль обтянула себя красным латексом, Горбунов затаил дыхание: "Это что-то невероятное!".

Как сообщала Politeka, мускулистого Винника засняли в душе во всей красе, у "волчиц" праздник: «Ой, господи! Олег Анатольевич!».

Также Politeka писала, что судьба победителя "Голоса країни" из команды Кароль ошеломила украинцев: "Неужели никто не может ему помочь?".