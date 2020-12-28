Популярна артистка і співачка Тіна Кароль вразила новим пікантним образом
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на фан-сторінку Кароль у соцмережі.
На фото співачка позує поруч з телеведучими Юрієм Горбуновим і Катериною Осадчою.
Ймовірно, знімок зроблений в ході зйомок нового сезону шоу»Голос країни".
Горбунов зображений у білій сорочці і картатій жилетці. Його дружина-Катя Осадча сяє в чорній сукні і з витонченими прикрасами. Але найбільше компліментів дісталося співачці.
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Тіна Кароль одягла латексну водолазку темно-червоного кольору. Спокусливий образ підкреслює блискуча помада того ж кольору.
"Тіна і латекс - це щось неймовірне🔥 як же я чекаю такі фотографії з нового сезону", - підписано фото.
Шанувальники Кароль просто в захваті від такого гарячого образу. Але не оминули увагою і Горбунова з Осадчою.
"Оооо, які гарненькі😍 👏 🔥як же я вас люблю. З наступаючим вас!!!", "Ви такі класні😍 😍 😍", - пишуть в коментарях.
Як відомо, суддями нового сезону "Голоси країни" стали Тіна Кароль, Няда Дорофєєва, Монатік і Олег Винник. А вести шоу будуть беззмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча.
Нагадаємо, кардинальні зміни в зовнішності Тіни Кароль і Горбунова зачепили українців: "молодше, ніж 14 років тому".
Також Politeka писала, що рідкісне фото Тіни Кароль з братом і батьками облетіло мережу.