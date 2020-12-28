Популярная артистка и певица Тина Кароль поразила новым пикантным образом
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на фан-страницу Кароль в соцсети.
На фото певица позирует рядом с телеведущими Юрием Горбуновым и Екатериной Осадчей.
Вероятно, снимок сделан в ходе съемок нового сезона шоу «Голос країни».
Горбунов запечатлен в белой рубашке и клетчатой жилетке. Его супруга - Катя Осадчая сияет в черном платье и с изящными украшениями. Но больше всего комплиментов досталось певице.
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Тина Кароль надела латексную водолазку темно-красного цвета. Соблазнительный образ подчеркивает блестящая помада того же цвета.
«Тина и латекс - это что-то невероятное🔥 Как же я жду такие фотографии с нового сезона», - подписано фото.
Поклонники Кароль просто в восторге от такого горячего образа. Но не обошли вниманием и Горбунова с Осадчей.
«Оооо, какие хорошенькие😍👏🔥Как же я вас люблю. С наступающим вас!!!», «Вы такие классные😍😍😍», - пишут в комментариях.
Как известно, судьями нового сезона «Голоса країни» стали Тина Кароль, Няда Дорофеева, Монатик и Олег Винник. А вести шоу будут бессменные Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.
Напомним, кардинальные изменения во внешности Тины Кароль и Горбунова задели украинцев: "моложе, чем 14 лет назад".
Также Politeka писала, что редкое фото Тины Кароль с братом и родителями облетело сеть.