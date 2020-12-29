Доля переможця вокального проекту " Голос. Діти "(2015) і "Голос країни" (2020) 18-річного Романа Сасанчина приголомшила українців

У мережі масово пишуть слова підтримки хлопцеві, який був у команді Тіни Кароль, і став переможцем проекту.

Але після фіналу не все пішло гладко. Хлопець влаштувався працювати касиром у супермаркеті. Сасанчин зізнається, що ні краплі не соромиться своєї роботи.

"Були й такі, які підходили, знімали: "ось до чого дожив переможець "Голосу країни". Я не знаю, мені в той момент не було якось соромно або прикро за себе",-розповів переможець «Голосу».

Оселився хлопець У Києві в двокімнатній квартирі, яку отримав в якості головного призу за перемогу у вокальному проекті. Заїхав хлопець в житло без ремонту, в якому з меблів був тільки надувний матрац, невеликий столик і старий холодильник.

Але живе переможець "Голосу" не сам, а з коханою Іванною. Пара стала жити разом через кілька місяців після знайомства. Разом вони займаються і ремонтом житла.

Українці перейнялися історією талановитого хлопця.

"Працював касиром? Це сором? Робота вже сором? Рома, хлопчик, все у тебе буде добре! Ти-талантище, не соромиться простої праці. Такі і стають зірками!", "Соромно-не працювати, а робота всяка може бути" « "хороші такі" не бояться труднощів, всі разом, молодці! Удачі Ромі та Іванні у всьому«, " хлопець з села, без освіти і засобів для свого просування у вокальній кар'єрі. Талант і самородок, люди його обожнюють що довели своїми голосами на його користь. Ну ось невже ніхто не може йому допомогти, та ж Тіна Кароль, і інші наставники... дуже шкода... йому сцена потрібна, а не Каса», «а куди йому поспішати одружитися», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" з команди Кароль влаштувався касиром в супермаркет.

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