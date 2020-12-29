Популярний український співак Олег Винник засвітився в душі, порадувавши прихильниць

Вже зовсім скоро відбудеться прем'єра нового сезону популярного шоу "Голос країни". Цього разу його суддями стануть Тіна Кароль, Монатік, Надя Дорофєєва та Олег Винник. Як повідомляє Politeka.net, напередодні старту сезону в соцмережах з'явився ролик, в якому з гумором показано, як судді готуються до появи на шоу.

У цьому ролику Винника можна побачити в досить несподіваному образі. Так, на відміну від своїх колег, співак з'являється на екрані зовсім без одягу. Він стоїть спиною до глядачів в душі, а потім злегка повертається.

Варто відзначити, що українці поставилися до появи артиста на шоу неоднозначно, адже він зайняв місце улюбленців глядачів – Потапа і Дана Балана. Втім, шанувальники співака не приховують своєї радості.

"Без Дана і Потапа прям туга, туга не можна без них, не можна...", "Все, тепер замість Дана будуть домальовувати стосунки Олегу Виннику", "Ммдааа хлопці...без Дана величезних рейтингів вам не бачити....хоча "вовчиці" можуть вас врятувати", "чекаю кумира Винника", "Ой Господи! Олег Анатолійович!", "Голий Винник з душу - це перезавантаження? Тільки музика і голос на тлі здивованого Олега, якого потурбували", "Ух ти! Чекаємо з нетерпінням", - пишуть люди.

Нагадаємо, таємна дружина Винника в прозорому вбранні показала, чим спокушає чоловіка: «щаслива, що...».

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