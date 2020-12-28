До чего же красивая женщина

Украинская певица Таисия Сватко, которую называют тайной женой Олега Винника, покорила видом на красной дорожке

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото с вручения премии «Песня года». Для выхода в свет 46-летняя красотка выбрала длинную черную юбку с посадкой на талии и прозрачную красную кофточку. Под кофтой виднелся черный лифчик, который поддерживал пышную грудь звезды.

Таюне (под таким псевдонимом выступает Таисия) раскинула руки и закинула голову. Видно было, что артистка смеется от счастья.

«Спасибо @ olegg.vynnyk за песню «Сладкие слезы». Счастлива, что именно с этой композицией меня отметили национальной премией», - подписала фото Таисия.

В комментариях красотке оставили массу приятных отзывов.

«Таюне Ваше творчество мне нравится, а Ваша песня "Сладкие слезы", просто супер», «Красавица с чудесным голосом!», «Огонь», «Вы с Олегом прекрасная пара», «Отличная песня. Голос хороший», «Браво! Таюне, ты, молодец, большая, Счастье тебе в жизни!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Сватко долгое время является бек-вокалисткой Олега Винника. Однако и в сольном плавании женщина успела себя зарекомендовать, получив престижную награду.

Напомним, что тайная жена Винника не сдержала страсть, тесно прижавшись к артисту в гриммерке: «Шикарная пара».

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