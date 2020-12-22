Бек-вокалістка відомого українського співака Олега Винника Таїсія, яку вважають його таємною дружиною, поділилася вельми пікантним знімком з артистом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Таїсія опублікувала фото з гриммерки, на якому вона не змогла стримати емоцій і тісно притулилася до коханого чоловіка. Олег був одягнений в елегантний чоловічий костюм, а красуня позувала в обтягуючій чорній сукні. Волосся ефектної блондинки було розпущене. Виглядала парочка чудово.

"З OV в Новому році буде все бомбастично", - підписала знімок жінка.

Знімок красуні зібрав понад 5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

"Щастя Вам і творчих успіхів!", "шикарна пара", "подяка вам, Таюне, за такого щасливого Олега Винника! Ви-чудовий хранитель любові, Добра і чудовий приклад для всіх дружин!", "Будьте щасливі, ви супер сім'я", "ви дуже красива пара", "Ви ж чоловік і дружина, чому це приховують? Мене це бісить", " Тая, тобі пощастило зустрітися з Олегом! Радуйся!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Олег Винник тримає своє особисте життя в секреті, але в мережі 46-річну Таюне називають дружиною артиста.

Нагадаємо, що Олег Винник похвалився своїм головним досягненням:"з кожним днем більше".

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