Бек-вокалистка известного украинского певца Олега Винника Таисия, которую считают его тайной женой, поделилась весьма пикантным снимком с артистом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Таисия опубликовала фото из гриммерки, на котором она не смогла сдержать эмоций и тесно прижалась к любимому мужчине. Олег был одет в элегантный мужской костюм, а красотка позировала в обтягивающем черном платье. Волосы эффектной блондинки были распущены. Выглядела парочка превосходно.

«С OV в Новом году будет все бомбастично», - подписала снимок женщина.

Снимок красотки собрал более 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Счастья Вам и творческих успехов!», «шикарная пара», «Благодарность вам, Таюне, за такого счастливого Олега Винника! Вы - дивный хранитель Любви, Добра и Чудный пример для всех жен!», «Будьте счастливы, Вы супер семья», «Вы очень красивая пара», «Вы же муж и жена, почему это скрывают? Меня это бесит», «Тая ,тебе посчастливилось встретиться с Олегом! Радуйся!», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Олег Винник держит свою личную жизнь в секрете, но в сети 46-летнюю Таюне называют женой артиста.

Напомним, что Олег Винник похвастался своим главным достижением: «с каждым днем больше».

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