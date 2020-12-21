Співак Олег Винник сколихнув Мережу свіжим фото й несподіваним зізнанням

Як передає Politeka.net, 47-річний артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram знімок, приурочений до Дня Св. Миколая. Винник постав у кадрі із зосередженим виразом обличчя за процесом створення селфі.

Так, артист в чорному худі і шкіряній курточці витягнув вперед руки з телефоном, пильно подивившись в камеру. При цьому його самого знімали зі сторони.

"Не вмію і не люблю робити селфі, але для Святого Миколая зробив виключення і попросив у нього для всіх подарунки 😉🎁 А ти, Святий Миколай, на святвечір завітай! Всім нам маски познімай! Миром, щастям привітай! Зі Святом, любі!🤗 - зізнався Олег, привітавши українців.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Гарне селфі! 😍 Здоров'я вам і вашим близьким! ❤️"

"😍 гарного дня тобі красунчик"

"Який Ви гарнииииииий! Ну я не можу! 🥺😻🔥"

"класний айфон 11😍"

"Взаємно! Аж настрій підняли! ☃️"

"Супер чарівно! Не зовсім селфі, правда, але все одно - відмінне фото!"

"ніколи не пізно вчитися, у вас вийшло чудове селфі 🤳 зі святом 🎅"

Раніше ми повідомляли, Винник здивував кадрами, коли раптово опинився у пастці погодної стихії. Так, нещодавно на Київ обрушилася негода: сильна ожеледь паралізувала місто. Як і тисячі жителів столиці, Винник змушений був бути дуже обережним, щоб не впасти.

У кадрі артист постав в теплому одязі і з парасолькою на парковці. Олег віртуозно "прокотився", ніби на ковзанах, заявивши в кінці: "У нас колапс! А що у вас?"

Також ми розповідали, що під час участі Винника в останньому сезоні "Танців з зірками" він примудрився перехворіти китайським вірусом. Причому недуга звалила і його партнерку, хореографа Олену Шоптенко.

«На жаль, через COVID-19 ми з Оленою не змогли танцювати для вас. Знаємо, як ви на нас чекали, і дякуємо за те, що віддали за нас свої голоси. Хвороба настигла зненацька, наразі ми активно лікуємося», — переживав Винник за долю шоу.

Нагадаємо, дружина Олега Винника показала себе після важкої хвороби, що з Таюне зараз: "мене рятували..."

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