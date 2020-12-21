Певец Олег Винник всколыхнул Сеть свежим фото и неожиданным признанием

Как передает Politeka.net, 47-летний артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм снимок, приуроченный ко Дню Св. Николая. Винник предстал в кадре с сосредоточенным выражением лица за процессом содания селфи.

Так, артист в черном худи и кожаной курточке вытянул вперед руки с телефоном, пристально посмотрев в камеру. При этом его самого снимали со стороны.

"Не умею и не люблю делать селфи, но для Святого Николая сделал исключение и попросил у него для всех подарки 😉🎁 А ты, Святой Николай, в сочельник пожалуй! Всем нам маски поснимай! Миром, счастьем поздравь! С Праздником, дорогие! 🤗", - признался Олег, поздравив украинцев.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Хорошее селфи! 😍 Здоровья вам и вашим близким! ❤️"

"😍 хорошего дня тебе красавчик"

"Який Ви гарнииииииий! Ну я не можу! 🥺😻🔥"

"класний айфон 11😍"

"Взаимно! Аж настроение подняли! ☃️"

"Супер очаровательно! Не совсем селфи, правда, но все равно - отличное фото!"

"никогда не поздно учиться, у вас получилось замечательное селфи 🤳 С праздником 🎅"

Ранее мы сообщали, Винник изумил кадрами, когда внезапно очутился в ловушке погодной стихии. Так, недавно на Киев обрушилась непогода: сильный гололед парализовал город. Как и тысячи жителей столицы, Винник вынужден был быть очень осторожным, дабы не упасть.

В кадре артист предстал в теплой одежде и с зонтиком на парковке. Олег виртуозно "прокатился", словно на коньках, заявив в конце: "У нас коллапс! А что у вас?".

Также мы рассказывали, что во время участия Винника в последнем сезоне "Танців з зірками" он умудрился переболеть китайским вирусом. Причем недуг сразил и его партнершу, хореографа Алену Шоптенко.

"К сожалению, из-за COVID-19 мы с Аленой не смогли танцевать для вас. Знаем, как вы нас ждали, и благодарим за то, что отдали за нас свои голоса. Болезнь настигла неожиданно, пока мы активно лечимся", - переживал Винник за судьбу шоу.

Напомним, жена Олега Винника показала себя после тяжелой болезни, что с Таюне сейчас: "Меня спасали..."

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