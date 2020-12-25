Популярний український співак Олег Винник вирішив здивувати публіку на зйомках новорічного виступу
Так, цього разу популярний співак Олег Винник, який підкорює мільйони жінок своїми концертами, несподівано пофліртував з ведучою "Пора додому шоу" російською Радіо Україна і учасницею "Жіночого кварталу" Лерой Товстолес. Під час запису свого виступу, артист вирішив надати тексту пісні "живого звучання".
Виконуючи композицію, артист притиснув руку телеведучої до свого обличчя і продовжив співати: «а твоя краса... Ой! Охолодила мені ... очі"» Після чого сам артист посміхнувся, а збентежена Товстолес засміялася разом з музикантами, які сиділи поруч.
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Відзначимо, Валерія бере участь в» жіночому кварталі " досить давно, при цьому встигаючи вести шоу російською радіо, а також зніматися у фільмах і вже побувала в ролі моделі.
Зазначимо, ми також писали, що Таїсія Сватко, дружина Олега Винника, вийшла на новий виток своєї сольної кар'єри. Раніше дівчина була бек-вокалісткою свого коханого, проте потім почала виступати самостійно під псевдонімом Таюне. У мікроблозі "Instagram" вона розповіла про нове досягнення і показала свіжі фото з концерту.
Таїсія поділилася, що виступила на новорічному "вогнику". На знімках вона відображена в бежевому латексному плащі з поясом і широким коміром. Під ним можна помітити чорний топ і кулончик на тонкому ланцюжку, який зробив акцент на зоні декольте. Волосся красуня зібрала в хвіст на потилиці.
Нагадавши, дружина Олега Винника показала себе після важкої хвороби, що з Таюне зараз: "мене рятували..."
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