Популярный украинский певец Олег Винник решил удивить публику на съемках новогоднего выступления

Так, в этот раз популярный певец Олег Винник, который покоряет миллионы женщин своими концертами, неожиданно пофлиртовал с ведущей «Пора домой шоу» на Русском радио Украина и участницей «Женского квартала» Лерой Товстолес. Во время записи своего выступления, артист решил придать тексту песни «живого звучания».

Исполняя композицию, артист прижал руку телеведущей к своему лицу и продолжил петь: «А твоя краса… Ой! Охолодила мені… глаза». После чего сам артист улыбнулся, а смущенная Товстолес засмеялась вместе с музыкантами, которые сидели рядом.

Отметим, Валерия участвует в «Женском Квартале» достаточно давно, при этом успевая вести шоу на Русском радио, а также сниматься в фильмах и уже побывала в роли модели.

Отметим, мы также писали, что Таисия Сватко, жена Олега Винника, вышла на новый виток своей сольной карьеры. Ранее девушка была бэк-вокалисткой своего возлюбленного, однако потом начала выступать самостоятельно под псевдонимом Таюне. В микроблоге "Инстаграм" она рассказала о новом достижении и показала свежие фото с концерта.

Таисия поделилась, что выступила на новогоднем "огоньке". На снимках она запечатлена в бежевом латексном плаще с поясом и широким воротником. Под ним можно заметить черный топ и кулончик на тонкой цепочке, который сделал акцент на зоне декольте. Волосы красотка собрала в хвост на затылке.

Напомним, жена Олега Винника показала себя после тяжелой болезни, что с Таюне сейчас: "Меня спасали..."

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