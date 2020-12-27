Дружина Олега Винника Таїсія Сватко показала фрагмент відео зі свого концерту

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку дружини Винника у соцмережі.

Так, в фан-акаунті Сватко з'явилось відео з виступу співачки. Вона співає та підтанцьовує, а публіка радо її сприймає.

"Бачу-бачу, чую-чую", - підписала вона відео.

В коментарях дружину Винника засипали компліментами та зазначили, що зараз дуже не вистачає її концертів.

"Ніжна чудова пісня, відео - клас, розумниця чудова", "Шикарний виступ, рибка золота", - пишуть у коментарях.

Раніше ми також писали, що Таїсія Сватко, дружина Олега Винника, вийшла на новий виток своєї сольної кар'єри. Раніше дівчина була бек-вокалісткою свого коханого, проте потім почала виступати самостійно під псевдонімом Таюне. У мікроблозі Instagram вона розповіла про нове досягнення і показала свіжі фото з концерту.

Таїсія поділилася, що виступила на новорічному "вогнику". На знімках вона відображена в бежевому латексному плащі з поясом і широким коміром. Під ним можна помітити чорний топ і кулончик на тонкому ланцюжку, який зробив акцент на зоні декольте. Волосся красуня зібрала в хвіст на потилиці.

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