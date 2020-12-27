Жена Олега Винника Таисия Сватко показала фрагмент видео со своего концерта

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу жены Винника в соцсети.

Так, в фан-аккаунте Сватко появилось видео с выступления певицы. Она поет и подтанцовывает, а публика радушно ее воспринимает.

"Вижу-вижу, слышу-слышу", - подписала она видео.

В комментариях жену Винника засыпали комплиментами и отметили, что сейчас очень не хватает ее концертов.

"Замечательная нежная песня, видео - класс, умница замечательная", "Шикарное выступление, рыбка золотая", - пишут в комментариях.

Ранее мы также писали, что Таисия Сватко, жена Олега Винника, вышла на новый виток своей сольной карьеры. Ранее девушка была бэк-вокалисткой своего возлюбленного, однако затем начала выступать самостоятельно под псевдонимом Таюне. В микроблоге Instagram она рассказала о новом достижении и показала свежие фото с концерта.

Таисия поделилась, что выступила на новогоднем "огоньке". На снимках она запечатлена в бежевом латексном плаще с поясом и широким воротником. Под ним можно заметить черный топ и кулончик на тонкой цепочке, который сделал акцент на зоне декольте. Волосы красавица собрала в хвост на затылке.

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