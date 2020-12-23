Это нужно делать каждый день

Популярный украинский певец Олег Винник раскрыл секрет самого лучшего подарка на Новый год

Как стало известно Politeka.net, тренер шоу "Голос країни" выступит в новогоднюю ночь на телеканале "Украина" и подарит зрителям свои лучшие хиты. Однако сам он не одобряет подарки по праздникам и рассказал на съемочной площадке, чем нужно их заменить, передает "Знай".

Как считает Олег Винник, нужно наслаждаться каждым новым днем и не ждать особых дат, чтобы радоваться жизни. По мнению исполнителя, рецепт счастья очень прост и не зависит от дорогостоящих вещей.

"Я убежден, что праздник можно сделать каждый божий день. Не стоит ждать и думать: "А что же нам кто-то подарит?" Подарок очень прост - просто проснуться утром, почувствовать себя счастливым и поделиться этим счастьем с другими", - подчеркнул Олег. - "Не айфоном, дорогой машиной, грандиозными презентами или огромными достижениями, а откровенностью".

Звезда добавил, что человек не может заглядывать далеко в будущее, а потому лучше проживать каждый день, как последний. Главное ценить и заботиться о самых важных людях.

"Когда мы ложимся спать, никогда не задумываемся, что завтрашний день можем и не встретить. А жизнь - такая вещь, которая может измениться за 1 секунду. Когда ты обнимаешь утром родного человека и говоришь: "Я тебя так люблю". Это самое главное", - заявил Олег Винник.

Ранее он выложил на своей странице в "Инстаграм" кадры своего выступления на концерте. Знаменитый красавец нарядился в бархатный костюм с фиолетовой рубашкой, который придал ему величественный и элегантный вид.

"Уже стало традицией встречаться с вами в новогоднюю ночь на «Музыкальной платформе" 😉 Ждите на @kanalukraina", - подписал Олег Винник свой пост.

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