Тренеры шоу "Голос країни" подобрали эффектные образы для открытия нового сезона

Как сообщает Politeka.net, Олег Винник выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" совместный кадр со знаменитыми коллегами: Надеждой Дорофеевой, Дмитрием Монатиком и Тиной Кароль. Сам исполнитель нарядился в элегантный костюм с темной рубашкой, воротник которой расстегнул на груди.

Рядом пристроилась Тина Кароль в бежевом костюме из кожи с длинной юбкой и жилете с волнующим декольте. Певица прижалась к Виннику спиной и томно погладила свое бедро, обтянутое одеждой, вероятно, она позабыла о жене артиста певице Таисии Сватко, которая выступает под псевдонимом Таюне. Олег, в свою очередь, приобнял коллегу одной рукой.

"Скоро в эфире", - подписал снимок исполнитель.

Ранее 46-летняя Таисия Сватко разместила на своей странице в соцсети Инстаграм свежие кадры, на которых показалась в стильном образе на церемонии "Музыкальная платформа". Таюне в белом длинном пиджаке похвасталась завоеванной наградой, обхватив заветный кубок и прижав его к груди обеими руками с сосредоточенным выражением лица.

"Музыкальная Платформа и телеканал "Украина", очень приятно получить от вас награду "Лучшая песня года" с композицией "Бачу-бачу". Спасибо! 🙏❤", - говорится в подписи.

Напомним, со скандала стартовал новый сезон "Голос країни" с Тиной Кароль и Дорофеевой: "Это все блеф!"

Как сообщала Politeka, стихия застала врасплох Олега Винника, кадры испытания: "У нас коллапс!"

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