Популярный украинский певец Олег Винник засветился в душе, порадовав поклонниц

Уже совсем скоро состоится премьера нового сезона популярного шоу «Голос країни». В этот раз его судьями станут Тина Кароль, Монатик, Надя Дорофеева и Олег Винник. Как сообщает Politeka.net, в преддверии старта сезона в соцсетях появился ролик, в котором с юмором показано, как судьи готовятся к появлению на шоу.

В этом ролике Винника можно увидеть в весьма неожиданном образе. Так, в отличие от своих коллег, певец появляется на экране совсем без одежды. Он стоит спиной к зрителям в душе, а затем слегка поворачивается.

Стоит отметить, что украинцы отнеслись к появлению артиста на шоу неоднозначно, ведь он занял место любимчиков зрителей – Потапа и Дана Балана. Впрочем, поклонники певца не скрывают своей радости.

«Без Дана и Потапа прям тоска, тоска нельзя без них, нельзя...», «Все, теперь вместо Дана будут пририсовать отношения Олегу Виннику», «Ммдааа ребята...без Дана огромных рейтингов вам не видать....хотя "волчицы" могут вас спасти», «Жду кумира Винника», «Ой Господи! Олег Анатольевич!», «Голый Винник из душа - это перезагрузка? Только музыка и голос на фоне удивленного Олега, которого побеспокоили», «Ух ты! Ждем с нетерпением», - пишут люди.

Напомним, тайная жена Винника в прозрачном наряде показала, чем соблазняет мужа: «Счастлива, что…».

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