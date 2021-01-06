Супруга украинского певца Дмитрия Монатика, Ирина, показала пример, как нужно радоваться жизни на отдыхе

После празднования Нового года она отправилась позагорать на экзотический курорт, однако погода внесла свои коррективы, передает Politeka.net. Ирина Монатик выложила на странице в социальной сети "Инстаграм" свежее фото на фоне неба, затянутого тучами.

Красотка надела синее платье с поясом, похожее на халат, а также черные солнцезащитные очки. Образ довершила высокая прическа с пучком на макушке и крупные белые серьги. В таком виде Ирина Монатик вышла прогуляться босиком по деревянном помосту и застыла посреди дорожки, недовольно глядя на небо.

"Ну, раз так распорядилась Вселенная, будем учиться наслаждаться сезоном дождей 🌧⛈🌥.. хотя, мы ехали за столь необходимым для нашей семьи #VitaminD 🌞 всем посылаем самую позитивную энергию и веру в лучшее 🙏🏾🙌🏽🥰", - написала знаменитость под фото.

Дмитрий Монатик подбодрил свою любимую супругу романтичным комментарием:

"Если вместе терпеть дожди - будет легче летать ❤️❤️❤️".

Пользователи социальной сети тоже выразили свою поддержку в комментариях:

"Как же красива 😻"; "Даа, грустно из-за дождей, конечно! Но зато тепло, и какая природа окружает💕〽️"; "Очень красиво🔥 где это?"; "Шикарная 😍"; "Витамин D все равно получите) а солнце обязательно покажется!! ❤️".

Напомним, что счастливый Монатик после слухов о беременности жены поделился личным фото: «Новый ритм».

Как сообщала Politeka, жена Монатика переплюнула Монику Беллуччи, задрав платье в раскованной позе: "Да, понимаю Диму".