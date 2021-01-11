Популярный украинский певец Дмитрий Монатик показал впечатляющие виды тропической природы, которые покорили его семью на отдыхе

Как известно, артист начинает год с отдыха на Мальдивах, куда он отправился со своей женой Ириной и сыновьями. Певец поделился новыми атмосферными кадрами с курорта в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, на новых гифках Монатик показал, какая экзотическая красота окружает его семейство на отдыхе. На первом коротком видео сам певец позирует на фоне пальм, пляжа и небольшой беседки с колоритной крышей.

На втором видео можно увидеть, как артист купается в бассейне посреди джунглей со своей женой и сыновьями. Монатик с явным удовольствием плавает в воде в своих плавках.

На третьем видео заснят момент, как певец с сыновьями едет по джунглям на велосипедах, демонстрируя настоящую семейную идиллию.

В подписи к этим кадрам певец признался: «Этот магический остров нас похитил».

«Сеньор Робинзон и его семья», - написала, в свою очередь, жена артиста.

Поклонники Монатики пришли в восторг от его новой публикации.

«Идеальное похищение», «райский рай», «Самая лучшая и добрая семья в мире», «Я бы тоже не против отдохнуть на Мальдивах», «Слава богу, что все ещё есть счастливые люди во время локдауна!», «Красота неописуемая! Приятного отдыха!», «Всё хвастаетесь», «Да, туда попадаешь и пропадаешь навсегда», «Самое приятное похищение)», «Полнейшее счастье!», - пишут люди.

Напомним, фигуристая жена Монатика без одежды прикрыла пышные формы одним лишь цветком.

Как сообщала Politeka, Монатик на Мальдивах покорил Лесю Никитюк и жену Влада Ямы, есть чем гордиться.

Также Politeka писала, что жена Монатика в легком платьице превратилась в страстную красотку посреди джунглей.