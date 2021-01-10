Певец Дмитрий Монатик вызвал восторг у публики забавами в бассейне
Как передает Politeka.net, кадрами со звездным мужем, тренером из "Голоса країни", и детьми поделилась в своем микроблоге в Инстаграм 32-летняя жена Дмитрия Ирина.
Семья в настоящий момент отдыхает на Мальдивах.
Так, девушка показала, как ее 34-летний муж учит младшего из сыновей, Платона, плавать. Малыш в подводных очках старательно набирал воздух и нырял под чутким руководством отца.
Монатик в плавках в это время стоял в воде и внимательно следил за процессом, изредка помогая малышу.
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Также Ирина показала старшего сына, Даню, - тот уже самостоятельно пересекает бассейн, и помощь отца ему не нужна. Слышно было, как за кадром гордая мать радуется за мальчика.
"В период когда младшенький Платоша активно учится плавать в предверии своих 4 лет, Данечка в свои 5 лет с ластами переплывает бассейн. Искренняя гордость и слезы счастья на глазах. Всем искренне желаю деток - это самое большое счастье, которое может испытать человек🙏🏾♥️♥️♥️♥️ @monatik_official мы счастливчики 🙏🏾❤️❤️❤️С благодарностью и любовью🙏🏾", - тепло подписала кадры жена Монатика.
Дмитрий не удержался и прокомментировал в ответ: "Моя гордость и любовь!!!❤️".
Умилились также певец Владимир Дантес, телеведущая Леся Никитюк, жена Влада Ямы из "Танцев з зірками" Лилиана и другие звезды, поставившие "лайки".
"вау, какие они у вас умнички, восторг🔥"; "Как приятно от души смотреть на вашу семью. Счастья вам!!!!❤️😍"; "Это прекрасно ♥️👏🔥"; "Прекраснейшая семья! Пример для многих 😍"; "😍Вы - любовь. Как мило Платон Даню поддерживает, это прям в самое в сердце"; "🖤 дааа!!!! Берегите друг друга!", - отреагировали пользователи.
Напомним, Монатик в трусах насмешил Дорофееву и Брежневу, видео яркой выходки: «Ты такой классный».
Также Politeka писала, что неприятности настигли семью Монатика на отдыхе, жена певца взбудоражила откровением.