"Це так чудово"

Дружина популярного українського співака Дмитра Монатіка Ірина показала себе посеред джунглів у романтичному образі

Красуня, яка прямо зараз відпочиває з чоловіком і синами на Мальдівах, поділилася новим атмосферним фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На новому фото Ірина вирішила сфотографуватися по дорозі на вечерю. Красуня позує на піщаній доріжці, оточена буйною рослинністю. Пейзаж виглядає так, ніби фото зроблено прямо посеред джунглів.

Монатік позує в легкій червоній сукні з відкритими плечима. Таке вбрання ідеально підходить для пляжного відпочинку. Жінка виглядає в ньому легко і невимушено.

"На вечерю босоніж - це так прекрасно", - підписала кадр Ірина.

Її фото оцінила навіть співачка Даша Астаф'єва, яка, за її власним визнанням, зараз мріє про море.

Підписники Ірини також не змогли пройти повз фото.

"Гарного вам вечора", "красуня", "мої улюблені джунглі", "Красива до неможливості", "Ірочка, так сяєте. Очей не відвести", "щастя Вам і вашій родині", "приємного відпочинку", "яка ви красива", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Монатік показав своє ставлення до роботи на відпочинку.

На кадрах, які опублікував співак він в одних плавках стрибає прямо в воду, а потім якийсь час продовжує знімати себе під водою, намагаючись видавати якісь нечленороздільні звуки.

Нагадаємо, Монатік в трусах насмішив Дорофєєву і Брежнєву, відео яскравої витівки: "Ти такий класний".

Як повідомляла Politeka, засмагла дружина Монатіка в купальнику похвалилася своїм дзеном серед пальм.

Також Politeka писала, що неприємності наздогнали сім'ю Монатіка на відпочинку, дружина співака розбурхала одкровенням.