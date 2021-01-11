Дружина українського співака Дмитра Монатіка знає, як дивувати своїх шанувальників

Відверте фото Ірини Демічевої з'явилося в її особистому Instagram.

Як відомо, сім'я популярного українського виконавця зараз відпочиває на Мальдівах і намагається використовувати довгоочікувану відпустку на максимум.

Так, Ірина Демічева постала перед своїми шанувальниками повністю оголеною.

Найпотаємніші місця в кадрі райською квіткою прикрив її чоловік Дмитро.

"Island Fashion Week, немов квіти. Зроблено моїм Дмитром Монатіком", - підписала загоріла Ірина відвертий знімок у своєму особистому мікроблозі.

Шанувальники миттєво відреагували на публікацію і завалили її захопленими коментарями.

"Ми як квіти. Я і ти", "де знайти такого ж", "Круто", "це прекрасно", "мені спочатку здалося, що у вас білі шкарпетки, дуже красива фотографія", "ви дуже красива", "мені з початку здалося, що це нога, а не рука", "як красиво, коли люди щасливі", "мені спочатку здалося, що у вас білі шкарпетки. Дуже красива фотографія", " Ірочка! Ти Божественна, як ця квіточка", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, як скромниця-дружина популярного співака Дмитра Монатіка наважилася показати себе в пікантних нарядах.

Дівчина похвалилася бэкстейджем фотосесії. Самим спокусливим, напевно, став наряд з чорного мереживного топа і такого ж кольору спідниці-міді.

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