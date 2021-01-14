Жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика Ирина показала, как он веселиться на пляже с сыновьями

Она поделилась новыми фото с их отдыха на Мальдивах на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, сейчас певец активно проводит время с семьей под жарким солнышком недешевого курорта. На новых снимках можно увидеть, чем семейство занимается на отдыхе.

Монатик с сыновьями решили разнообразить свое времяпровождение на пляже и занялись строительством замков на песке. На фото можно увидеть, что они создали целую серию разнообразных конструкций.

Ирина также запечатлела как певец радостно поднимает на руках одного из сыновей. Еще на одном фото Монатик в плавках беспечно лежит на песке. Судя по этому снимку, певец изрядно загорел за время отдыха.

«Папа строит сыновьям замки...на песке», - подписала фото Ирина.

Украинцы бурно отреагировали на такие яркие семейные снимки.

«Фантастически красивый кадр и пейзаж, замки из белоснежного песка», «Папе 12+ класс», «Нереально просто в архитекторы тоже можно смело идти», «Загар шикарный», «Очень, очень, красиво. Талантливый человек-талантливый во всём», «Такой счастливый и загоревший Дима», «Чудесная семья», «Он у Вас и архитектор прекрасный», «Загар красивый! А замки просто супер, деткам повезло с таким папой», - пишут люди.

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