Шалости на пляже Ирины Демичевой, жены певца Дмитрия Монатика, не прошли мимо публики

Как передает Politeka.net, 32-летняя красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в соблазнительном образе. Как известно, сейчас она вместе с мужем и двумя сыновьями отдыхает на Мальдивах.

Так, аппетитная Ирина с распущенными волосами пробежалась по пустынному пляжу в темном монокини с необычным ассиметричным вырезом на груди. Жена Дмитрия продемонстрировала себя во всей красе, от такой "русалочки" трудно устоять.

На одном из кадров Ирина полностью окунулась в океан, сверкнув упругим "орешком".

"И солнце нам только снится ...🙏🏾☀️ теперь уже радуемся каждой минуте, когда не льёт как из ведра 🤷🏽‍♀️", - подписала снимки звезда.

И действительно, небо на фото затянуто тучами, хотя, не перестает от этого быть таким же фантастическим.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не жалея комплиментов в комментариях:

"Хоча Ірина тут і без Дмитра, але не видно дна в кохання їхнього відра"

"Ирочка, Вы и Ваша семья и есть солнце!) Вы излучаете столько тепла и радости, что можете осветить и согреть весь мир, не только Мальдивы)"

"Бегущая по волнам❤️😍"

"Зато фото на фоне темного неба крутые🔥"

"Как же красиво🌊💙"

Ранее мы сообщали, Ирина похвасталась в Инстаграм, как расслабляется в гамаке среди пальм. На одном из фото Ирина сладко потянулась, вскинув ножку вверх.

"Амазонка😍🔥"; "🌴 так радостно смотреть на эти фото! Счастливого праздника!"; "Ирочка! Вы такие позитивные с Димой, идеальная пара!💓", - отреагировали пользователи.

Напомним, что жена Монатика в легком платьице превратилась в страстную красотку посреди джунглей: «Глаз не отвести!».

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