Вот это да!

Организаторы шоу «Голос страны» раскрыли секреты стильного образа звездного тренера - Олега Винника

Об этом рассказали на официальной странице проекта в Instagram, пишет Politeka.net.

Стилисты проекта отметили, что 47-летний Олег Винник предпочитает классику и сдержанность, а главные его критерии в выборе одежды-удобство и практичность. Именно эти особенности и приняли во внимание о создании его образа.

«На «слепых прослушиваниях» певец появится в классическом черном костюме. Украсит образ черная рубашка с узором и ключевой элемент мужского стиля - платок-«паше». В качестве аксессуаров любимец публики выбрал браслеты-цепи на руку и памятное кольцо - собственность артиста», - говорится в сообщении.

Ранее Винник рассказывал, что уже 11 лет носит на пальце именное кольцо, которое приносит ему удачу.

"Я получил приз на музыкальном фестивале в Германии - и мне подарили именное кольцо с гравировкой. Я ее терял, потом мне ее возвращали... Не могу сказать, что это талисман, но удачу оно мне приносит. Я ношу ее с удовольствием, ведь оно символизирует любовь и признание зрителей », - рассказал певец.

Отметим, пользователи сети в восторге от образа Винника на «Голосе страны».

«Какой же красавчик», «Шикарный образ», "Красавчик... ждем победы!" - пишут в комментариях.

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